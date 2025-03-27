В Египте затонул батискаф с десятками российских туристов. Есть жертвы

РИА Новости: Пять туристов остаются в затонувшем в Египте батискафе

В Египте недалеко от Хургады затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились десятки российских туристов. По информации Генконсульства России, есть погибшие и пострадавшие.

Трагедия произошла 27 марта около 10 утра в одном километре от берега. Батискаф, принадлежащий гостинице «Синдбад», выполнял регулярную экскурсию с осмотром кораллового рифа. В момент аварии на борту находились 45 туристов, в том числе дети, а также члены экипажа. Все пассажиры — клиенты туроператора «Библио Глобус», принимающей стороной в Египте была «ALS Tour».

По предварительным данным, большинство людей удалось спасти. Они были доставлены в свои отели или госпитализированы. Состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное. Российские дипломаты находятся на месте происшествия, ведется расследование.

После аварии на борту батискафа началась паника

По данным Shot, когда батискаф столкнулся с рифом, судно начало быстро набирать воду, вызвав панику среди пассажиров. Люди отчаянно пытались выбраться, но в замкнутом пространстве началась давка. Родители хватали детей, пытаясь спасти их, но из-за тесноты и хаоса выбраться успели не все.

Члены экипажа смогли открыть два аварийных выхода, но из-за большого количества людей эвакуация проходила медленно. Батискаф некоторое время держался на поверхности, но перевернулся, а затем полностью затонул на глубине около 20 метров. В таких условиях из-за давления в 20 килопаскаль людям было сложно дышать и принимать решения, что усугубило ситуацию.

На помощь тонущим первыми пришли туристические катера, оказавшиеся неподалеку. Гиды и отдыхающие помогали вытаскивать испуганных пассажиров из воды. В общей сложности удалось спасти 29 человек, которых сразу же передали врачам. К моменту прибытия экстренных служб, на берегу уже находились более 20 машин скорой помощи.

Экскурсия, которую туристы приобрели у компании Sharm El-Ghada Excursions, должна была длиться три часа, но трагедия произошла раньше.

Жертвами аварии стали минимум шесть человек

По информации Генконсульства, в результате катастрофы погибли четверо россиян, судьба нескольких туристов остается неизвестной. Однако Telegram-канал Baza передает информацию о шести погибших, из которых один ребенок, 13 пострадавших, несколько из которых в критическом состоянии, и двоих пропавших без вести.

О шести жертвах также сообщает самый посещаемый информационный портал Египта Youm7. По его данным, пострадавшие были доставлены в одну из близлежащих больниц в районе Аль-Каусар в Хургаде.

При этом, по данным РИА Новости, в затонувшем батискафе остаются еще пять человек. Спасатели продолжают работы, но точное количество пропавших без вести пока не установлено.

Цена билетов достигала семи тысяч рублей

Стоимость экскурсии на батискафе «Синдбад» варьировалась от 3500 до 7000 рублей. Взрослые платили около 80 долларов за погружение, детские билеты стоили вдвое дешевле. По данным источника, на борту подводного аппарата во время аварии находилось около 15 детей.

Большинство туристов, поехавших на подводную экскурсию, проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. По программе тура подводная прогулка предполагала погружение на 25 метров и осмотр 500-метрового кораллового рифа.

Российские туристы не раз жаловались на техническое состояние батискафа, уточняет Mash. В 2024 году они отмечали, что судно было обветшалым, вентиляция почти не работала, а дышать внутри было сложно. Также сообщалось, что капитан позволял управлять батискафом туристке из Азии.

Сейчас все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены. Продажи билетов на экскурсии приостановлены.

Причиной крушения батискафа мог стать человеческий фактор

Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.

По информации Mash, погибшие туристы проживали в пятизвездочном отеле Serry Beach Resort и приехали в Египет через туроператора «Библио Глобус». Экскурсию на батискафе они приобрели в отеле. В группу входили 45 человек, их планировали доставить к пирсу и затем погрузить на глубину до 22 метров.