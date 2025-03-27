Раскрыта стоимость билетов на затонувший в Египте батискаф с россиянами

Shot: Россияне заплатили за экскурсию на батискафе в Египте около 7 тысяч рублей

Российские туристы заплатили за экскурсию на батискафе «Синдбад», который затонул 27 марта в Египте, около 7 тысяч рублей. Стоимость билетов раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, на борту, помимо взрослых, находилось около 15 детей. Билеты для них стоили в два раза дешевле — около 3,5 тысячи рублей. Все соотечественники проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.

Уточняется, что прогулочный батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров. Туристов повезли на нем исследовать 500-метровый коралловый риф.

Батискаф затонул у берегов египетской Хургады в четверг, 27 марта. Всего на борту находилось 45 человек. По последним данным, четверых спасти не удалось.

