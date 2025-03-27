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13:54, 27 марта 2025Путешествия

Четыре российских туриста погибли при затоплении батискафа в Египте

Четыре российских туриста погибли при затоплении батискафа в Хургаде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Четыре российских туриста погибли при затоплении прогулочного батискафа у берегов Хургады, Египет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генконсула России в туристическом регионе Виктора Воропаева, большую часть отдыхающих удалось спасти. Всего на борту находились 45 соотечественников, в том числе дети. Имена погибших не уточняются.

Батискаф затонул в 1 километре от берега около 10:00 утра (11:00 по московскому времени). Плавательное средство осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.

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