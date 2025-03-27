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14:26, 27 марта 2025Путешествия

Названа возможная причина затопления батискафа с россиянами в Египте

Mash: Батискаф с россиянами у берегов Египта налетел на риф и затонул
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @sindbadsubmarines_

Прогулочный батискаф с россиянам на борту затонул у берегов Хургады, Египет, после того, как налетел на риф. Возможную причину трагедии назвал Telegram-канал Mash.

Предполагается, что один из двух пилотов плавательного средства не справился с управлением. Судно перевернулось, после чего произошла разгерметизация салона.

На борту батискафа находились 45 россиян и члены экипажа. Затопление произошло в километре от берега Хургады. Минимум 6 человек не смогли выжить, еще несколько пропали без вести. Пострадали 9 человек, некоторые находятся в больнице в критическом состоянии.

Погибшие туристы жили в отеле Serry beach resort в Хургаде. Они приехали в Египет по путевкам от туроператора «Библио Глобус». Экскурсию на батискафе они купили у гостиницы.

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