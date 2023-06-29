Береговая охрана США нашла останки погибших на батискафе «Титан». Что известно о поисках жертв крушения?

Береговая охрана США предположительно обнаружила останки жертв крушения «Титана»

Береговая охрана США предположительно обнаружила останки погибших на батискафе «Титан», который затонул в Атлантике. Их собираются подвергнуть анализу, сообщает РИА Новости.

Все улики отправят медикам, чтобы подтвердить их принадлежность пропавшему экипажу. Планируется формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые извлекли из-под обломков на месте происшествия, говорится в сообщении службы.

Глава комиссии по расследованию крушения, капитан Береговой охраны Джейсон Нойбауэр поблагодарил всех, кто участвовал в поисках пропавшего подводного аппарата на экстремальных морских расстояниях и глубинах.

Предстоит еще много работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели «Титана», и помочь предотвратить повторение подобной трагедии Джейсон Нойбауэр председатель Морского совета по расследованиям

Изучение обломков «Титана»

Ранее стало известно, что судно Horizon Arctic доставило в порт канадского Сент-Джонса обломки взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан».

Части батискафа сгрузили с корабля при помощи крана. Отмечается, что судно работало в районе гибели аппарата на протяжении десяти дней. Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна.

До этого спасатели нашли две части подводного аппарата, предположительно принадлежавшие пропавшему в Атлантическом океане батискафу «Титан». Среди обнаруженных частей — посадочная рама и задняя крышка. Обломки были найдены с помощью дистанционно управляемого аппарата.

Гибель экипажа «Титана»

По мнению профессора Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти, пассажиры батискафа «Титан» погибли быстро и безболезненно. Она уточнила, что взрыв произошел за доли миллисекунды, поэтому «этот сценарий был наиболее безболезненным из всех возможных».

Все рухнуло еще до того, как люди на борту поняли, что возникла проблема Эйлин Мария Марти профессор Международного университета Флориды

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.

После этого Береговая охрана США заявила, что все пять членов экипажа батискафа — генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле, — погибли.