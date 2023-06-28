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21:35, 28 июня 2023Мир

Обломки батискафа «Титан» доставили на берег в Канаде

CBC: судно Horizon Arctic доставило в порт Канады обломки взорвавшегося батискафа «Титан»

Фото: David Hiscock / Reuters

Судно Horizon Arctic доставило в порт канадского Сент-Джонса обломки взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан». Об этом сообщает CBC.

Части батискафа сгрузили с корабля при помощи крана. По данным телеканала, судно работало в районе гибели аппарата на протяжении десяти дней.

Отмечается, что группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Известно, что на борту судна находились пять человек: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. Никому из них спастись не удалось.

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    Марина Совина
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