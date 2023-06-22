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22:28, 22 июня 2023Путешествия

Обломки пропавшего батискафа указали на направленный внутрь взрыв

Береговая охрана США: обломки пропавшего батискафа указывают на направленный внутрь взрыв

Кадр: OceanGate

Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве. Об этом сообщает береговая охрана США, передает РИА Новости.

Спасатели нашли две части подводного аппарата, предположительно, принадлежавшие пропавшему «Титану». Среди обломков посадочная рама и задняя крышка. Поиски экипажа и аппарата продолжаются.

До этого компания-оператор пропавшего батискафа OceanGate посчитала всех членов экипажа погибшими. В OceanGate подтвердили, что на борту аппарата находились гендиректор организации Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле.

О пропаже батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Аппарат компании OceanGate Expeditions перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».

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    Марина Совина
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