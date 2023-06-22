Компания-оператор пропавшего батискафа сочла членов экипажа аппарата погибшими

Компания OceanGate заявила, что члены экипажа пропавшего батискафа «Титан» погибли

Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает членов экипажа аппарата погибшими. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

В OceanGate подтвердили, что на борту батискафа находились генеральный директор организации Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле. Компания также принесла соболезнования членам семей погибших.

Ранее сооснователь компании OceanGate Expeditions Гильермо Сенлейн в беседе с CNN заявил, что пассажиры пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» обладают большим запасом времени для того, чтобы дождаться спасения.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Сообщается, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

