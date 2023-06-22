Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:59, 22 июня 2023Путешествия

Компания-оператор пропавшего батискафа сочла членов экипажа аппарата погибшими

Компания OceanGate заявила, что члены экипажа пропавшего батискафа «Титан» погибли

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает членов экипажа аппарата погибшими. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

В OceanGate подтвердили, что на борту батискафа находились генеральный директор организации Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле. Компания также принесла соболезнования членам семей погибших.

Ранее сооснователь компании OceanGate Expeditions Гильермо Сенлейн в беседе с CNN заявил, что пассажиры пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» обладают большим запасом времени для того, чтобы дождаться спасения.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Сообщается, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Компания-оператор пропавшего батискафа сочла членов экипажа аппарата погибшими
    В США усомнились в возможности обнаружить тела членов экипажа батискафа «Титан»
    Запад выразил готовность производить оружие на Украине при одном условии
    Обломки пропавшего батискафа указали на направленный внутрь взрыв
    Валуев отреагировал на намерение МОК лишить IBA права проведения турниров
    Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
    В Молдавии назвали историческую дружбу с Россией иллюзией
    В российском городе появился опасный фекальный водоем
    Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего в Атлантике батискафа
    Индия выразила готовность внести вклад в разрешение конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.