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11:38, 20 июня 2023Путешествия

OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа в Атлантике

Компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с туристами исчез у «Титаника»

Фото: Reuters

Компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Об этом сообщает Sky News.

В настоящее время в компании ищут способы вернуть подводный аппарат на сушу.

Ранее один из членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа вышел на связь и рассказал, что он в порядке. Рори Голден (Rory Golden) поблагодарил всех неравнодушных за попытки связаться с ним и отметил, что команда подводного аппарата ожидает спасателей и старается «мыслить позитивно».

О пропаже корабля с туристами стало известно 19 июня. Также сообщается, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

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    Зарина Дзагоева
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