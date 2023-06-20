Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:46, 20 июня 2023Путешествия

На борту пропавшего у «Титаника» батискафа находился британский миллиардер

На борту пропавшего при погружении к «Титанику» батискафа находился миллиардер Хардинг

Фото: Courtesy of NOAA / Institute for Exploration / Wikimedia Commons

Британский миллиардер, основатель компании Action Group Хамиш Хардинг находится на борту туристического батискафа, который следовал к месту крушения лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что бизнесмен занимается бизнес-авиацией. В прошлом году Хардинг совершил полет в космос в качестве туриста. Накануне он поделился в соцсетях об участии в погружении на борту батискафа к «Титанику». Позднее его пасынок сообщил, что Хардинг пропал вместе с аппаратом.

Sky News уточнил, что, кроме Хардинга, на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе и основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Накануне береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые захотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» на подводном аппарате и исчезли. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы в Атлантическом океане. Не уточняется, сколько людей находилось на подводном аппарате, отправившемся к месту гибели «Титаника».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕП назвали сроки принятия 11-го пакета антироссийских санкций
    На борту пропавшего у «Титаника» батискафа находился британский миллиардер
    Пять стран Европы совместно закупят комплексы ПВО Mistral
    Турист из российского региона пропал в Сочи во время купания в море
    Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей
    В СНБО Украины рассказали о ходе контрнаступления
    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса появилась на публике в прозрачных штанах
    Головина номинировали на звание автора лучшего гола сезона в чемпионате Франции
    В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
    США поддержали усилия Китая для завершения конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.