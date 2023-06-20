На борту пропавшего у «Титаника» батискафа находился британский миллиардер

На борту пропавшего при погружении к «Титанику» батискафа находился миллиардер Хардинг

Британский миллиардер, основатель компании Action Group Хамиш Хардинг находится на борту туристического батискафа, который следовал к месту крушения лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что бизнесмен занимается бизнес-авиацией. В прошлом году Хардинг совершил полет в космос в качестве туриста. Накануне он поделился в соцсетях об участии в погружении на борту батискафа к «Титанику». Позднее его пасынок сообщил, что Хардинг пропал вместе с аппаратом.

Sky News уточнил, что, кроме Хардинга, на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе и основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Накануне береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые захотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» на подводном аппарате и исчезли. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы в Атлантическом океане. Не уточняется, сколько людей находилось на подводном аппарате, отправившемся к месту гибели «Титаника».