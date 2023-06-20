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10:07, 20 июня 2023Путешествия

Один из самых богатых людей Пакистана оказался на пропавшем у «Титаника» корабле

На борту пропавшего в Атлантике батискафа оказался один из самых богатых людей Пакистана

Фото: John Moore / Getty Images

Один из самых богатых людей Пакистана вместе с сыном оказался на пропавшем в Атлантике подводном корабле. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на борту батискафа находится 48-летний Шахзада Давуд (Shahzada Dawood) и его 19-летний сын Сулейман Давуд (Sulaiman Dawood). Они спустились к обломкам затонувшего «Титаника» вместе с другими туристами, заявили члены их семьи.

«Мы очень благодарны за заботу, проявленную нашими коллегами и друзьями, и хотели бы попросить всех молиться за их безопасность», — отмечают они.

Семья Давуд является одной из наиболее богатых в Пакистане и имеет тесные связи с Великобританией. По информации издания, они проживают в особняке в графстве Суррей. Отец Шахзады, 79-летний Хуссейн, является председателем производящей удобрения компании Dawood Hercules Corporation.

Ранее береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые на подводном аппарате хотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» и исчезли. Позже стало известно, что на борту находится британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

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    Зарина Дзагоева
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