Один из самых богатых людей Пакистана оказался на пропавшем у «Титаника» корабле

На борту пропавшего в Атлантике батискафа оказался один из самых богатых людей Пакистана

Один из самых богатых людей Пакистана вместе с сыном оказался на пропавшем в Атлантике подводном корабле. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на борту батискафа находится 48-летний Шахзада Давуд (Shahzada Dawood) и его 19-летний сын Сулейман Давуд (Sulaiman Dawood). Они спустились к обломкам затонувшего «Титаника» вместе с другими туристами, заявили члены их семьи.

«Мы очень благодарны за заботу, проявленную нашими коллегами и друзьями, и хотели бы попросить всех молиться за их безопасность», — отмечают они.

Семья Давуд является одной из наиболее богатых в Пакистане и имеет тесные связи с Великобританией. По информации издания, они проживают в особняке в графстве Суррей. Отец Шахзады, 79-летний Хуссейн, является председателем производящей удобрения компании Dawood Hercules Corporation.

Ранее береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые на подводном аппарате хотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» и исчезли. Позже стало известно, что на борту находится британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.