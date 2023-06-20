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09:16, 20 июня 2023Путешествия

Дайвер с пропавшего в Атлантике батискафа с туристами вышел на связь

Член экипажа пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа Рори Голден вышел на связь

Фото: Reuters

Один из членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа с туристами вышел на связь и рассказал, что он в порядке. Такое заявление мужчина сделал в своих соцсетях, на что обратило внимание Irish Sun.

По информации издания, дайвер Рори Голден (Rory Golden) поблагодарил всех неравнодушных за попытки связаться с ним и отметил, что команда подводного аппарата ожидает спасателей и старается «мыслить позитивно». Мужчина также добавил, что их возможности выхода в интернет ограничены.

Ранее береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые спустились к пассажирскому лайнеру «Титаник» на подводном аппарате и исчезли. Позже стало известно, что на борту находится британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

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    Зарина Дзагоева
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