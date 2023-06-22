Сооснователь OceanGate оценил возможность спасти пропавших на батискафе туристов

Сооснователь компании-владельца батискафа Сенлейн: у пассажиров еще есть время на спасение

Сооснователь компании OceanGate Expeditions Гильермо Сенлейн в беседе с CNN заявил, что пассажиры пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» обладают большим запасом времени для того, чтобы дождаться спасения.

По словам Сенлейна, учитывая знания и навыки людей, которые находятся в батискафе, в том числе президента OceanGate Expeditions Стоктона Раша, «окно возможностей» для спасения намного больше, «чем полагает большинство людей». Он подчеркнул, что четверг, 22 июня, является «критически важным днем для поисково-спасательной операции».

Батискаф «Титан» компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник» 18 июня. Помимо Стоктона Раша, на борту подлодки находятся британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном и подводник Поль-Анри Наржоле.

Днем 22 июня представители Береговой охраны США сообщили, что кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился. По данным специалистов, это должно было произойти к 07:08 по времени Восточного побережья США (14:08 мск).