Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:17, 22 июня 2023Путешествия

Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился

На пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород

Кадр: OceanGate

На пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители береговой охраны сообщили телеканалу NBC, что это должно было произойти к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

Ранее 22 июня координатор поисково-спасательной операции, капитан береговой охраны США Джейми Фредерик (Jamie Frederick) заявлял, что поиск пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» был нацелен на то, чтобы найти выживших. По его словам, у находившихся в нем туристов, вероятно, был некоторый запас кислорода, воды и еды.

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона. Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу
    WWF России изменилась после признания нежелательной
    В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье
    Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем
    МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине
    Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
    Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы
    В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров
    Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.