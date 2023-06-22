Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился

На пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород

На пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители береговой охраны сообщили телеканалу NBC, что это должно было произойти к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

Ранее 22 июня координатор поисково-спасательной операции, капитан береговой охраны США Джейми Фредерик (Jamie Frederick) заявлял, что поиск пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» был нацелен на то, чтобы найти выживших. По его словам, у находившихся в нем туристов, вероятно, был некоторый запас кислорода, воды и еды.

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона. Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.