В США сочли возможным найти пропавших на батискафе в Атлантике туристов

В береговой охране США посчитали возможным найти пропавший батискаф с туристами

Поиск пропавшего в Атлантике туристического батискафа «Титан» до сих пор нацелен на то, чтобы найти выживших. Об этом заявил координатор поисково-спасательной операции, капитан береговой охраны США Джейми Фредерик (Jamie Frederick), его комментарий приводит CNN.

По его словам, у туристов на батискафе, вероятно, еще есть некоторый запас кислорода, воды и еды. В связи с этим обнаружить людей живыми все еще представляется возможным.

«Это именно поисково-спасательная миссия, на 100 процентов, — считает Фредерик. — Мы в самом разгаре поисково-спасательных работ, и мы продолжим использовать все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы найти "Титан" и членов экипажа».

Капитан береговой охраны США также подчеркнул, что в данной ситуации необходимо сохранять оптимизм и надежду.

Ранее в июне стало известно, что жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф «Титан», имеет связь с жертвами крушения «Титаника». Она является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, находившихся на корабле в день трагедии.