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07:48, 22 июня 2023Путешествия

Стало известно о связи жертв «Титаника» с владельцем пропавшего батискафа

NYT: родственники жены владельца пропавшего батискафа погибли при крушении «Титаника»

Выяснилось, что жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф «Титан», имеет связь с жертвами крушения «Титаника». Она является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, находившихся на корабле в день трагедии. Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что супруга владельца батискафа Венди Раш является праправнучкой Штрауса погибшей в 1912 году пары. Чету Штраусов называют самой богатой из всех жертв крушения «Титаника».

Согласно данным архивов, Штраус с супругой были пассажирами первого класса. Выжившие в катастрофе вспоминали, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, уступив его женщинам и детям, ожидающим возможности спастись. При этом Ида отказалась оставить мужа и осталась с ним до конца. На тот момент супруги прожили в браке 40 лет.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров. Эксперты заявили, что даже в случае обнаружения батискафа для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства.

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    Екатерина Подвигина
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