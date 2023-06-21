Названа главная сложность спасения туристов из пропавшего в Атлантике батискафа

Daily Mail: переход людей из пропавшего батискафа «Титан» на другую субмарину невозможен

Эксперты назвали главную сложность при спасении туристов из пропавшего в Атлантике батискафа «Титан». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, переход людей на другую субмарину под водой невозможен, так как пропавший подводный аппарат не имеет соответствующих механизмов. Даже в случае их обнаружения для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства. С его помощью можно будет присоединить трос к батискафу и вытащить его на поверхность.

«Понадобится много времени, часы, чтобы спуститься на дно, а потом прикрепить спасательный трос», — рассказал автор книги «Погружение: нерассказанная история спасения самой глубокой подводной лодки в мире» Стивен Макгинти.

По его словам, все зависит от того, найдут ли батискаф вовремя и на какой глубине он находится. Спасательная операция, по оценкам экспертов, займет не менее 24 часов с момента обнаружения подводного аппарата.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Эксперты рассказали, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 30 часов. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.