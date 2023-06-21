У пропавших в Атлантике на батискафе туристов осталось кислорода на 30 часов

Пропавшие на батискафе в Атлантике туристы находятся под водой более двух суток

У пропавших в Атлантическом океане на батискафе туристов осталось кислорода на 30 часов плавания. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что в настоящее время аппарат находится под водой уже более двух суток. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа «Титан». Специалисты уточнили, что канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. При этом поиски дали отрицательные результаты.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник». Эксперты рассказали, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.