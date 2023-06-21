Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа

Береговая охрана США: канадский самолет зафиксировал шумы в районе поиска батискафа

Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа «Титан», об этом она сообщила в Twitter.

Специалисты уточнили, что канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. «В результате операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов», — говорится в сообщении. При этом поиски дали отрицательные результаты.

Ранее стало известно, что спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа. Звуки были похожи на стук.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник». Эксперты рассказали, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.