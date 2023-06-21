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07:09, 21 июня 2023Мир

Спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего батискафа

CNN: Спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего батискафа

Фото: Unsplash.com

Спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правительственный документ о ходе поисковых работ.

Отмечается, что звуки были похожи на стук. Не уточняется, когда удалось их зафиксировать, и как долго они продолжались.

В документе отмечается, что акустическая обратная связь поможет направить к подводному аппарату находящуюся на поверхности технику, а также дает надежду на то, что экипаж жив.

Ранее стало известно, что основатель OceanGate Стоктон Раш еще в интервью 2020 года указал на недостаток батискафа, который ранее пропал в Атлантике. По его словам, подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости».

20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов.

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    Марина Совина
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