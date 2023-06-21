Стало известно о недостатке пропавшего в Атлантике батискафа

NBC News: у корпуса пропавшего в Атлантике батискафа были признаки «циклической усталости»

Основатель OceanGate Стоктон Раш еще в интервью 2020 года указал на недостаток батискафа, который ранее пропал в Атлантике. По его словам, подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости», сообщает NBC News.

Отмечается, что Раш в интервью изданию Geekwire, которое он давал более трех назад, заявлял, что корпус батискафа, который собирались использовать для экскурсий к затонувшему «Титанику», «демонстрировал признаки циклической усталости», в связи с чем максимальная глубина его погружения была снижена до трех тысяч метров. При этом, по данным телеканала, обломки «Титаника» находятся на глубине 3,8 тысячи метров.

NBC добавил, что в презентации от декабря 2019 года OceanGate указывала, что «Титан» способен погружаться на глубину в три тысячи метров, а в настоящее время на сайте компании говорится, что батискаф способен проводить экскурсии на глубине в четыре тысячи метров.

О пропаже корабля с туристами стало известно 19 июня. Также сообщалось, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов.