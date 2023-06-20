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20:50, 20 июня 2023Путешествия

У пропавших в Атлантике на батискафе туристов осталось кислорода на 40 часов

Береговая охрана США: кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 40 часов

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Кислорода на пропавшем в Атлантическом океане туристическом батискафе «Титан» осталось на 40 часов. Об этом заявил представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик (Jamie Frederick), его слова передает Sky News.

«Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40-41 час», — сообщил он журналистам. Таким образом, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, кислород в батискафе закончится примерно в 13:30 мск в четверг, 22 июня.

Более того, Фредерик подчеркнул, что поисковые усилия пока не дали результатов.

Ранее стало известно, что Франция отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике туристического батискафа. Отмечается, что судно имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину.

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    Фариза Бацазова
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