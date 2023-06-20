Еще одна страна отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Le Figaro: Франция направила к месту исчезновения батискафа в Атлантике корабль с роботом

Еще одна страна, Франция, отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике туристического батискафа. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на слова госсекретаря республики по вопросам морей Эрве Бервиля.

По данным издания, Институт исследований моря Франции направил судно Atlante к месту исчезновения батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника». Отмечается, что корабль имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину.

Политик сообщил, что Atlante прибудет на место к 20:00 по парижскому времени (21:00 мск). Ожидается, что робот Victor 6000 спустится к обломкам корабля на глубину четыре километра. Более того, он снабжен оборудованием для наблюдения и предназначен для работ на глубине до шести километров.

Ранее стало известно, что власти США запретили компании из Великобритании Magellan Limited направить в Атлантику специальный аппарат, способный поднять с большой глубины пропавший батискаф с туристами. При этом группа экспертов британской фирмы выразила готовность вылететь с оборудованием на его поиски и спасение еще в понедельник, 19 июня. Американская сторона предпочла использовать базирующийся в Нью-Йорке глубоководный аппарат, способный опускаться на глубину три километра.

