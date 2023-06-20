Названа площадь поисков пропавшего в Атлантике батискафа

Площадь поисков пропавшего в Атлантике батискафа составила 15 тысяч квадратных километров

Площадь поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа составила 15 тысяч квадратных километров, такие данные назвал командир береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер в интервью телеканалу ABC News.

По его информации, спасатели с воздуха осмотрели территорию, примерно равную по размерам штату Коннектикут, которая составляет 14,8 тысячи квадратных километров.

Могер добавил, что США и Канада расширяют возможности, чтобы вести поиски под водой, для этого в океан были сброшены звукоулавливающие буи, они могут обнаружить звуки, которые издают находящиеся на борту батискафа.

О пропаже корабля с туристами стало известно 19 июня. Также сообщалось, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов.