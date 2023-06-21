При поиске пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа услышали стук. Можно ли спасти экипаж за оставшиеся 30 часов?

Подводник Борисов: времени на спасение экипажа пропавшего в Атлантике батискафа не хватит

Поиск и спасение экипажа батискафа, который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», непростая задача, заявил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы на благоприятный исход операции.

Стук

Ранее стало известно, что спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа. Звуки были похожи на стук.

Непонятно, какие именно шумы зафиксировал самолет, разыскивающий батискаф, отметил подводник. «В воде скорость распространения звука полтора километра в секунду — звук распространяется очень далеко, поэтому сказать, что они нашли аппарат, нельзя. Еще непонятно, он ли является источником этих звуков, здесь гадание на кофейной гуще», — высказался Борисов.

Безусловно, надо проверять и обследовать источник звука, но оставшиеся 30 часов — не тот срок для подобной операции, чтобы рассчитывать на благоприятный исход, полагает он.

Главные сложности поиска

Найти затерявшийся в глубинах батискаф — непростая задача, так как для определения его местоположения нужно взять пилинг с нескольких точек, сказал собеседник «Ленты.ру». Также, по его словам, сложности заключаются в поиске на большой глубине. Дело в том, что скорость беспилотных аппаратов небольшая — не превышает трех узлов.

Поэтому довольно много времени уйдет на то, чтобы обнаружить батискаф Тенгиз Борисов подводник

Получится ли спасти экипаж, если его обнаружат

Если батискаф получится обнаружить, дальнейшая операция по его поднятию на поверхность зависит от огромного числа факторов, объяснил военный. В частности, от того, какие средства имеются у спасателей и какие поблизости есть суда.

Помочь аппарату выбраться из-под обломков — задача с огромным количеством неизвестных, убежден он. «Если они сильно застряли, беспилотные подводные аппараты вряд ли способны их подтолкнуть так, чтобы они выбрались. Они, скорее всего, могут еще и усугубить ситуацию», — пояснил Борисов.

Я думаю, что, к величайшему сожалению, времени на это не хватит. Дай бог, чтобы я ошибался Тенгиз Борисов подводник

По его словам, в случае если батискафу удастся выбраться из-под обломков на чистую воду, он сможет всплыть самостоятельно, сбросив балласт.

Версию о том, что батискаф ни за что не зацепился и не может всплыть по техническим причинам, он счел маловероятной. «Если бы у них были какие-то технические причины и они просто бы находились на грунте, я думаю, что у них все-таки бы работала связь, они могли бы связаться и сообщить, что произошло, в каком состоянии, и это бы сильно ускорило работу всех. То, что у них сразу все вышло из строя — и аварийный сброс балласта, и связь, и энергетика, — маловероятно», — предположил подводник.

Что случилось с батискафом

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона.

Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

Связь с батискафом оборвалась спустя 45 минут после начала погружения. Исходя из этого сделан вывод, что аппарат успел достичь максимальной глубины — 3800 метров.

Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа «Титан». Специалисты уточнили, что канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. При этом поиски дали отрицательные результаты.

Экипаж находится под водой уже более двух суток. Запаса кислорода осталось на 30 часов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Ранее подводник Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные версии случившегося.