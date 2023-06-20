Названы возможные причины пропажи батискафа с туристами в Атлантике

Подводник Борисов: пропавший в Атлантике батискаф с туристами мог разгерметизироваться

Пока непонятно, что именно произошло с батискафом, который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», сказал бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможные версии случившегося.

Во-первых, по словам подводника, с аппаратом может быть потеряна связь. Однако он счел эту версию неправдоподобной, так как в таком случае батискаф уже давно бы всплыл на поверхность.

«Значит, что-то им не позволило совершить подъем с глубины. Вариантов не очень много. Первый — это если они запутались в обломках "Титаника", что бывает не так редко. И у нас были подобные инциденты при работе на больших глубинах, когда аппарат пытался сам выкарабкаться, без посторонней помощи. Тогда, честно говоря, шансов не очень много», — поделился военный.

Худший сценарий

Также батискафу не могла дать всплыть на поверхность и разгерметизация корпуса, полагает Борисов. Подобная ситуация означает мгновенную смерть всех на борту, отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что корпусы подобного рода аппаратов и подводных лодок делаются из очень прочных материалов, которые не имеют площадки текучести.

Это как яичная скорлупа. Можете на нее давить до какого-то момента — дальше она просто разваливается, схлопывается. Если произошла разгерметизация, то она носила взрывной характер Тенгиз Борисов подводник

«Насколько мне известно, на этом батискафе стоит система сканирования прочности корпуса в реальном времени, но если начинается разрушение, эта система вряд ли поможет. Она бы могла предупредить при первых признаках, но надо еще иметь время на всплытие», — высказался подводник.

Даже если никого не удастся спасти, в любом случае необходимо разыскать и поднять аппарат, чтобы определить, что с ним произошло, заключил он.

Ранее подводник Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы на спасение экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа.

О туристах, которые 18 июня спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате и исчезли, сообщила береговая охрана Бостона. Позже стало известно, что на борту может находиться британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

По предварительной информации, батискаф находится на глубине 3800 метров, а запаса кислорода у экипажа хватит до четверга.