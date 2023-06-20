Подводник оценил шансы на спасение туристов из пропавшего в Атлантике батискафа

Подводник Борисов: у экипажа пропавшего возле «Титаника» батискафа мало шансов на спасение

У экипажа батискафа, пропавшего в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», немного шансов на спасение, считает бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. Вывод подводник сделал в беседе с «Лентой.ру», опираясь на личный и мировой опыт подобных инцидентов.

Если они пока живы, у них есть запас кислорода, но успеют ли им оказать какую-то помощь и самое главное, как ее оказывать? Тенгиз Борисов подводник

При самом плохом варианте на борту подводного аппарата могла произойти разгерметизация, сказал Борисов. В таком случае это бы привело к разрушению корпуса и мгновенной смерти экипажа. Однако если батискаф застрял в обломках, у людей все-таки есть шансы на спасение, пускай и призрачные, добавил вице-адмирал.

«Шансы есть, если им удастся выкарабкаться или если их найдут в ближайшее время, скажем, погрузится другой беспилотник. Пилотируемых аппаратов поблизости, насколько я понял, нет. Если беспилотник найдет их, то вопрос, сможет ли он оказать им помощь, чтобы выбраться из-под какого-то завала обломков. К большому сожалению, беспилотный аппарат вряд ли сможет оказать реальную помощь, то есть он сможет только зафиксировать ситуацию и передать на поверхность», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Военный также отметил, что на подобных аппаратах обычно предусмотрена система аварийного сбрасывания балласта. Если бы батискаф не разгерметизировался и не застрял в обломках, у экипажа были бы все шансы скинуть этот балласт и всплыть на поверхность, полагает он.

«Но когда лодка всплывает из-под воды, ее может отнести в сторону на довольно значительное расстояние. То есть они могут оказаться в десятках миль от этого места. Если потеряна связь, то они, скорее всего, в надводном положении будут дрейфовать, пока их кто-нибудь не заметит и не спасет, потому что дело происходит более чем в 400 милях от береговой черты», — допустил Борисов.

Остается надеяться на то, что при благоприятном стечении обстоятельств они все-таки сумели всплыть и их просто не могут найти из-за отсутствия связи. Тогда у них проблем с кислородом нет, они могут открыть дверцы и дышать. Пожалуй, это единственный вариант, при котором есть реальные шансы на спасение Тенгиз Борисов подводник

О туристах, которые 18 июня спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате и исчезли, сообщила береговая охрана Бостона. Позже стало известно, что на борту может находиться британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

По предварительной информации, батискаф находится на глубине 3800 метров, а запаса кислорода у экипажа хватит до четверга.