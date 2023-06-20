В пропавшем у «Титаника» батискафе находился британский миллиардер. Что известно о пассажирах судна?

В пропавшем у «Титаника» батискафе батискафе находился британский миллиардер Хардинг

Британский миллиардер, основатель компании Action Group Хамиш Хардинг находится на борту туристического батискафа, который следовал к месту крушения лайнера «Титаник» в Атлантическом океане, сообщает Sky News.

По данным телеканала, предприниматель занимается бизнес-авиацией. В 2022 году он совершил полет в космос в качестве туриста. Ранее Хардинг рассказал в социальных сетях об участии в погружении на борту батискафа к «Титанику». Позднее пасынок бизнесмена сообщил, что Хардинг пропал вместе с аппаратом.

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По данным Sky News, кроме миллиардера, на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе и основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Пропавший батискаф

19 июня береговая охрана Бостона заявила о туристах, которые захотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» на подводном аппарате и исчезли.

Сейчас проводятся поисково-спасательные работы в Атлантическом океане. Северо-восточное управление береговой охраны США в своем Twitter сообщило, что Соединенные Штаты и Канада отправили два самолета на поиск батискафа.

Отмечается, что США выделили военно-транспортный самолет C-130, а Канада — патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Поиски ведутся примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье Соединенных Штатов. В поисково-спасательной операции также принимает участие канадское исследовательское судно Polar Prince.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.

Причины

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри считает, что батискаф мог застрять среди его обломков. Он подчеркнул, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают «большое беспокойство». Он назвал ситуация «очень тревожной».

По его мнению, «оптимистичный» вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно исправно, однако в какой-то момент оно потеряло связь с поверхностью.

Он [батискаф] мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии Крис Пэрри Британский контр-адмирал в отставке

Бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора в беседе с журналистами выразил сомнения в том, что судно успеют найти «вовремя» с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в четверг, 22 июня, в районе 8:00 по московскому времени.

Пропавший турист вышел на связь

Один из пропавших туристов с батискафа, затерявшегося в Атлантическом океане, написал пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дайвер Рори Голден сообщил, что он и все члены экипажа в порядке. Он попросил не узнавать их имена и не спекулировать на этой теме.

По его словам, их ситуацией занимается поисково-спасательная служба. Голден добавил, что их возможности выхода в сеть ограничены. В связи с этим он пообещал делать публикации по мере необходимости.

Реакция [на происшествие] и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время Рори Голден Дайвер

Кислород

Адмирал Джон Могер заявил, что у застрявших на борту батискафа, который отправился на место крушения «Титаника» в Атлантике, осталось кислорода на три дня. По данным экскурсионной компании OceanGate, подводный аппарат, на борту которого находятся туристы, может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми.

Могер сообщил, что прошло более 30 часов спасательной операции, однако судно в водах Ньюфаундленда так и не было найдено.

По словам адмирала, спасательные службы оперативно мобилизованы для поиска пропавшего батискафа на поверхности воды и с воздуха, а также для обнаружения любых судов под водой.