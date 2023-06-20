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03:24, 20 июня 2023Путешествия

У пропавших рядом с «Титаником» туристов осталось кислорода на три дня

DM: у застрявших на батискафе рядом с «Титаником» туристов осталось кислорода на три дня

Фото: Courtesy of NOAA / Institute for Exploration / Wikimedia Commons

У застрявших на борту батискафа, который отправился на место крушения «Титаника» в Атлантике, осталось кислорода на три дня. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адмирала Джона Могера.

По информации экскурсионной компании OceanGate, подводный аппарат, на борту которого находятся туристы, может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми.

Адмирал указал, что прошло более 30 часов спасательной операции, однако судно в водах Ньюфаундленда так и не нашли.

По словам Могера, спасательные службы оперативно мобилизованы для поиска пропавшего батискафа на поверхности воды и с воздуха, а также для обнаружения любых судов под водой.

Ранее береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые захотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» на подводном аппарате и исчезли. Позже стало известно, что на борту находится британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг .

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    Марина Совина
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