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02:22, 20 июня 2023Мир

В Британии назвали предполагаемую причину пропажи батискафа у «Титаника»

Контр-адмирал Пэрри заявил, что пропавший батискаф мог застрять среди обломков «Титаника»

Фото:imago stock&people via www.imago / www.imago-images.de / Global Look Press

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри заявил, что пропавший в районе крушения «Титаника» батискаф мог застрять среди его обломков. По его словам, расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают «большое беспокойство», пишет издание Mirror.

«Это действительно очень тревожно», — подчеркнул военный.

По мнению Пэрри, «оптимистичный» вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно исправно, но в какой-то момент потеряло связь с поверхностью.

«Он мог застрять в обломках "Титаника". Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — выразил он свои опасения.

В свою очередь, бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора рассказал журналистам о сомнениях, что судно успеют найти «вовремя» с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в районе 8:00 мск в четверг.

Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что на борту батискафа находятся пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг. Также уточняется, что судно располагает запасами кислорода на 72 часа.

Днем 19 июня береговая охрана Бостона заявила о туристах, которые захотели увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник» на подводном аппарате и исчезли. При этом не уточнялось, сколько людей находятся на подводном аппарате.

Позже телеканал Sky News сообщил, что на борту батискафа находится основатель компании Action Group Хамиш Хардинг. Накануне бизнесмен поделился в соцсетях об участии в погружении на борту судна к «Титанику».

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    Марина Совина
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