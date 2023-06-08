Россиянин погиб при нападении акулы на курорте Египта. Почему это произошло?

На пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла россиянина на глазах очевидцев

На пляже Dream Beach на популярном египетском курорте Хургада акула растерзала 23-летнего россиянина Владимира Попова на глазах очевидцев. Они выложили в сеть видео гибели туриста. Гибель мужчины подтвердило Генеральное консульство России в курортном городе в своем Telegram-канале в четверг, 8 июня.

О несчастном случае сообщили свидетели произошедшего

Несчастный случай произошел днем 8 июня в 14:30 в зоне одного из самых популярных общественных пляжей. Уточняется, что хищник напал на свою жертву не у побережья, а в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.

Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясет. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо очевидец

Погибший в Египте россиянин оказался релокантом из Архангельской области

По информации Министерства иностранных дел РФ, погибшим при нападении акулы в Египте оказался мужчина 1999 года рождения, который уже некоторое время проживал в курортном городе. Растерзанного молодого человека звали Владимир Попов, до переезда в Хургаду он проживал в Архангельской области. В Египет Попов прилетел вместе с отцом 1 июня.

В российском Генконсульстве отметили, что новость уже подтвердили египетские компетентные органы. Отмечается, что ведомство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море. Они также обратились к гражданам России, отдыхающим на курорте, попросив их соблюдать бдительность и подчиняться всем запретам египетских властей.

В Хургаде запретили купаться после нападения акулы на человека

В настоящее время все туристы покинули прибрежную зону в связи с запретом на купание, однако массового закрытия пляжей в Египте нет. Некоторые из очевидцев сообщили о замеченных на соседних пляжах плавниках акул. Незадолго до гибели Попова иностранцам удалось снять хищную рыбу недалеко от берега. Турагентов возмутили такие ролики, поскольку никто из их авторов не стал публично заявлять об опасности в прибрежной зоне.

В сети также стали распространяться видео нападения акулы на Попова, на которых хищника и жертву хорошо видно на поверхности воды. Следившие за этим женщины комментировали происходящее, отмечая, что хищник «доедает останки».

Сейчас на всех пляжах Хургады черный флаг. Купание запрещено. Конечно, кто-то из гостей отелей относится с пониманием, а кто-то возмущается. Сейчас в Египте очень жарко, и туристы хотят плавать. Но нельзя Дарья сотрудница отеля в Хургаде

Убившую россиянина акулу удалось поймать

Вскоре после произошедшего египтянам удалось поймать тигровую акулу-убийцу, напавшую на 23-летнего Попова. На кадрах, появившихся в Telegram-каналах, видно, что хищник лежит на пляже с открытой пастью в окружении десятков мужчин.

В открытом доступе также появились ролики, на которых, предположительно, происходит охота на акулу. Несколько лодок отправились в открытое море, несмотря на предупреждения властей об опасности.

Почему акула оказалась близко к берегу?

Причиной появления акулы в районе берега Хургады могла стать затонувшая неподалеку туристическая яхта, считают отдыхающие там россияне. На ее борту, как предполагается, была еда, которая и привлекла хищника.

Эту версию подтверждают слова вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, который ранее назвал отходы проплывающих лодок главной причиной нападения акул у берегов Египта. При этом, по его словам, такие случаи происходят редко.

Последняя известная смерть из-за хищника произошла в июле 2022 года, погибшей оказалась туристка из Румынии. Уже тогда эксперты туриндустрии требовали от властей Египта более жестких мер, чтобы обезопасить путешественников, однако ситуация не изменилась.

Мкртчян отметил, что наиболее защищены от акул пляжи в мелководных лагунах. В целях безопасности там устанавливают специальные сетки против хищников.