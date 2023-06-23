В США описали смерть пассажиров пропавшего у «Титаника» батискафа

CNN: пассажиры пропавшего у «Титаника» батискафа погибли быстро и безболезненно

Пассажиры батискафа «Титан», который взорвался в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», погибли быстро и безболезненно. Об этом рассказала CNN бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.

По ее словам, взрыв произошел за доли миллисекунды. «Все рухнуло еще до того, как люди на борту поняли, что возникла проблема», — заявила Марти. Она также отметила, что из всех возможных сценариев, этот был наиболее безболезненным.

По мнению экспертов, маловероятно, что удастся найти останки погибших.

Ранее береговая охрана США подтвердила гибель пяти человек на борту пропавшего батискафа. Среди пассажиров были гендиректор компании-оператора OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле.

Спасатели уже обнаружили пять обломков батискафа. По их словам, это свидетельствует о том, что взрыв был направлен внутрь.