Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа «Титана». Найденные обломки свидетельствуют о «катастрофическом взрыве»

Береговая охрана США заявила о «катастрофическом взрыве» батискафа «Титан»

Береговая охрана США подтвердила гибель пяти человек на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» в результате «катастрофического взрыва». При этом контр-адмирал береговой охраны Джон Могер усомнился в возможности обнаружения останков членов экипажа.

«На данный момент у меня нет ответа относительно перспектив», — признал он. В то же время контр-адмирал подчеркнул, что работа по поиску тел и исследованию дна будет продолжена. По его словам, в районе поисковой операции сейчас находятся девять различных кораблей и судов.

Ранее компания-оператор OceanGate подтвердила, что на борту аппарата находились гендиректор организации Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле. «Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это тяжелое время. Мы оплакиваем их гибель», — говорилось в заявлении компании.

Найденные обломки свидетельствуют о взрыве

Спасатели обнаружили пять крупных обломков батискафа, в том числе посадочную раму и заднюю крышу. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Кроме того, об этом свидетельствует размера поля обнаружения обломков, отметил Могер. По данным американской береговой охраны, батискаф взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

Главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Дальневосточного отделения РАН, доктор технических наук Александр Инзарцев предположил, что корпус пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» мог моментально схлопнуться (взорваться) при достижении критического давления. Он указал, что ранее сообщалось о присутствии микротрещин на корпусе «Титана». Кроме того, была нарушена рекомендация об ограничении глубины его погружения.

Подобную точку зрения высказывал океанолог Анатолий Сагалевич. По его словам, воздух внутри аппарата мог привести к «пневматическому взрыву».

15 000 квадратных километров составляла площадь поисков

Момент катастрофического события не определен

Контр-адмирал береговой охраны Джон Могет заявил, что на данный момент рано говорить о том, когда именно произошла трагедия. В то же время контр-адмирал подчеркнул, что за 72 часа поисковой операции гидроакустические буи не обнаружили никаких звуков, которые соответствовали бы взрыву в толще воды. Могет добавил, что спасатели продолжат работу для определения временных рамок «катастрофического события», однако большинство специалистов покинут зону поисков «Титана» в течение суток. Его высказывание может указывать на то, что члены экипажа «Титан» погибли еще в день погружения.

Такую точку зрения выразил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. «Я уверен, что они погибли еще в воскресенье», — заявил он.

21 июня береговая охрана США сообщила о фиксации шумов в районе поиска пропавшего батискафа «Титан». В то же время характер шумов и их источник не были определены.

О пропаже батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Аппарат компании OceanGate Expeditions перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». К тому моменту погружение продолжалось час и 45 минут. Запас кислорода на борту батискафа был рассчитан на 96 часов плавания.