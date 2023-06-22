Ученый оценил вероятность разрушения корпуса пропавшего в Атлантике батискафа

Российский ученый заявил, что корпус пропавшего в Атлантике батискафа мог разрушиться

Корпус пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» мог разрушиться. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения РАН, доктор технических наук Александр Инзарцев, его комментарий опубликован на сайте ДВО РАН.

Ученый отметил, что ранее сообщалось о присутствии микротрещин на корпусе «Титана». Кроме того, была нарушена рекомендация об ограничении глубины его погружения. «Если все действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться (взорваться). Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили», — оценил вероятность разрушения корпуса подводного аппарата Инзарцев.

Доктор наук также рассказал о процедуре поиска подводной лодки. По его мнению, спасатели могут использовать поисковый аппарат, который построит гидроакустическое изображение участка поверхности дна. После этого, анализируя изображение, среди обнаруженных объектов специалисты попытаются идентифицировать батискаф. Однако этот способ будет эффективен, только если аппарат затерялся в окрестностях «Титаника».

Если же батискаф находится под бортом затонувшего судна или внутри него, то, по словам ученого, ситуация с поисками осложняется. «Здесь не обойтись без телеуправляемых необитаемых аппаратов или без использования второго поискового батискафа», — пояснил Инзарцев.

Ранее командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев назвал ошибку при конструировании пропавшего в Атлантике батискафа «Титан». Как пояснил гидронавт, на аппарате обязательно должен быть пингер — периодически излучающий специальный сигнал прибор, а также навигация — один излучатель и две закрепленных штанги. «Мы видим, что ничего этого на "Титане" нет. Обо всем этом надо думать и проектировать на этапе создания аппарата», — заявил он.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Компания подтвердила данную информацию 20 июня. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.