Гидронавт назвал ошибку при конструировании пропавшего в Атлантике батискафа

Гидронавт Евгений Черняев назвал ошибку при конструировании пропавшего батискафа «Титан»

Командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев назвал ошибку при конструировании пропавшего в Атлантике батискафа «Титан». Его слова передает ТАСС.

Как пояснил гидронавт, на аппарате обязательно должен быть пингер — периодически излучающий специальный сигнал прибор, а также навигация — один излучатель и две закрепленных штанги. С помощью них тогда гидроакустические посылки с аппарата приходят к гидрофонам судна, а компьютер может вычислить его координаты относительно корабля. «Мы видим, что ничего этого на «Титане» нет. Обо всем этом надо думать и проектировать на этапе создания аппарата», — заявил он.

Кроме того, на «Титане» нет аварийного буя и проблескового маяка, предположил Черняев. Буй всплывает и приносит на поверхность радиомаяк, а проблесковый маяк помогает найти аппарат в темноте. «Я смотрю на снимки и ничего из этих устройств не вижу на «Титане», — заключил эксперт.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров. Эксперты заявили, что даже в случае обнаружения батискафа для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства.