В США усомнились в возможности обнаружить тела членов экипажа батискафа «Титан»

Береговая охрана США: уверенности в обнаружении останков членов батискафа «Титан» нет

Береговая охрана США усомнилась в возможности обнаружения останков членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом сообщает CNN.

Представитель ведомства подтвердил, что пять человек на борту пропавшего подводного аппарата погибли в результате «катастрофического события». Он отметил, что поиски тел будут продолжены, однако перспективы их обнаружения неясны. «На данный момент у меня нет ответа относительно перспектив», — сказал он.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Сообщается, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

