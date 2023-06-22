Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:02, 22 июня 2023Путешествия

Океанолог заявил о мгновенной гибели членов экипажа батискафа «Титан»

Океанолог Мухаметов заявил, что экипаж батискафа «Титан» погиб мгновенно в воскресенье

Кадр: OceanGate

Cтарший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил о мгновенной гибели членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствует найденные обломки батискафа. «Если части нашли, значит он схлопнулся. Погибли мгновенно. Я уверен, что они погибли ещё в воскресенье», — отметил он.

Мухаметов подчеркнул, что делать выводы о причинах разрушения батискафа сложно, пока аппарат не поднят на поверхность.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

До этого компания-оператор пропавшего батискафа OceanGate посчитала всех членов экипажа погибшими.

О пропаже батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Аппарат компании OceanGate Expeditions перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Компания-оператор пропавшего батискафа сочла членов экипажа аппарата погибшими
    ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
    Джо Байден перепутал должность премьера Индии Моди
    В США заявили о желании создать хаб для ремонта самолетов и кораблей в Индии
    Невролог назвала ухудшающие работу мозга продукты
    В США усомнились в возможности обнаружить тела членов экипажа батискафа «Титан»
    Запад выразил готовность производить оружие на Украине при одном условии
    Обломки пропавшего батискафа указали на направленный внутрь взрыв
    Валуев отреагировал на намерение МОК лишить IBA права проведения турниров
    Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.