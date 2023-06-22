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20:31, 22 июня 2023Путешествия

Найдены части пропавшего в Атлантике батискафа

Спасатели нашли две части пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

Фото: Canadian Armed Forces

Спасатели нашли две части подводного аппарата, предположительно принадлежащие пропавшему в Атлантическом океане батискафу «Титан». Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что среди обнаруженных частей посадочная рама и задняя крышка. Обломки были найдены с помощью дистанционно управляемого аппарата.

Ранее сообщалось, что на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород. Представители береговой охраны Соединенных Штатов уведомили, что это должно было произойти примерно к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона. Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

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    Зарина Дзагоева
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