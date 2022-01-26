Немецкий энергоконцерн допустил ненужность «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» остается частным экономическим проектом, но с учетом количества маршрутов поставок газа из России в Европу он не является критически необходимым. Об этом заявил глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер, передает ТАСС.

«Возможно, он необязательно нужен», — допустил топ-менеджер, добавив, что транспортировка газа по новой магистрали была бы выгоднее. Он подчеркнул, что Германия не должна принижать значение, которое природный газ будет иметь для ее энергетической системы еще долгие годы, пока не сумеет перейти на альтернативные источники энергии.

По словам Креббера, в случае полного прекращения поставок газа из России, имеющегося топлива хватит стране только на несколько недель. Более того, любые угрозы снижения транзита приведут к дополнительному росту цен.

В то же время глава RWE отметил, что если Европа нуждается в газе, то Россия нуждается в валюте, поэтому прекращение поставок не отвечает ничьим интересам. Все предыдущие конфликты к срыву поставок не приводили.

Поводом для разговоров об остановке поставок российского газа в Германию стало обострение ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают высокой вероятность вторжения российских войск на территорию Украины. Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности пока не привели к снижению напряженности, напротив, Североатлантический альянс объявил об усилении группировки войск в странах Восточной Европы.

Москва отрицает наличие планов по вторжению на территорию Украины и обвиняет противоположную сторону в готовящихся провокациях. Какой будет реакция на возможный отказ на предложения со стороны НАТО, не уточняется.

Газопровод «Северный поток-2» полностью достроен и подготовлен к эксплуатации к концу прошлого года. В настоящее время он находится на стадии сертификации, в рамках которой Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) проверяет его на соответствие Газовой директиве ЕС. Самым ранним сроком запуска поставок по новому маршруту называют вторую половину 2022 года, однако эксперты не исключают, что процесс еще затянется. Кроме того, в Европе обещают полностью закрыть проект в случае, если вторжение на Украину все-таки состоится.