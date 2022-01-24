Кремль оценил перспективу прекращения поставок российского газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу остановки транзита российского газа в Европу в случае введения санкций. Спикер Кремля назвал сообщения о возможном прекращении поставок «блестящим примером фейковой истерии», пишет «Прайм».

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов», — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в случае введения ограничений. 24 января появились сообщения, что такой ответной меры со стороны России опасаются британские власти.

Великобритания беспокоится не столько из-за возможного дефицита российского газа, доля которого в энергосистеме страны составляет лишь три процента, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье. Спикер исключил эту возможность и подчеркнул, что страна всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по транзиту топлива в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом.

Запад не может прийти к единой позиции по вопросу введения новых антироссийских санкций из-за того, что из-за ужесточения противостояния страны ЕС могут потерять гораздо больше, чем США, считают аналитики Bloomberg. Европа, зависящая от поставок российских нефти и газа, находится в состоянии серьезного энергетического кризиса, и введение санкций может усугубить эти проблемы.

Особенно чувствительным может быть вопрос газа — поставки в Европу в последние месяцы снизились, цены выросли втрое, вызвав резкое подорожание электроэнергии.