Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль оценил перспективу прекращения поставок российского газа в Европу

Песков назвал «фейковой истерией» сообщения о возможном прекращении поставок газа в Европу

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу остановки транзита российского газа в Европу в случае введения санкций. Спикер Кремля назвал сообщения о возможном прекращении поставок «блестящим примером фейковой истерии», пишет «Прайм».

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов», — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия отказаться от поставок газа в случае введения ограничений. 24 января появились сообщения, что такой ответной меры со стороны России опасаются британские власти.

Великобритания беспокоится не столько из-за возможного дефицита российского газа, доля которого в энергосистеме страны составляет лишь три процента, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье. Спикер исключил эту возможность и подчеркнул, что страна всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по транзиту топлива в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности, даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом.

Материалы по теме:
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября

Запад не может прийти к единой позиции по вопросу введения новых антироссийских санкций из-за того, что из-за ужесточения противостояния страны ЕС могут потерять гораздо больше, чем США, считают аналитики Bloomberg. Европа, зависящая от поставок российских нефти и газа, находится в состоянии серьезного энергетического кризиса, и введение санкций может усугубить эти проблемы.
Особенно чувствительным может быть вопрос газа — поставки в Европу в последние месяцы снизились, цены выросли втрое, вызвав резкое подорожание электроэнергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткость высказываний Кадырова
Зеленский призвал украинскую разведку «перейти в наступление»
Кремль оценил перспективу прекращения поставок российского газа в Европу
Выгодная для России идея поставила под удар планы Европы
Германия решила усилить присутствие в Восточной Европе
Российский врач рассказал о необычных симптомах омикрона
В Швейцарии ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве
Названы точные цены Samsung Galaxy S22
Оценена эффективность главной российской «кубышки» в случае новых санкций
В НАТО объявили о крупных военных учениях в Средиземноморье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter