Президент Польши призвал разобрать «Северный поток-2»

Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев призвал разобрать российский экспортный газопровод «Северный поток-2». Его слова приводит РБК.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — отметил Дуда.

«Северный поток-2» должен был стать дополнением к первой нитке одноименного газопровода, проложенного по дну Балтийского моря и доставляющего российский газ в Германию. Его строительство завершилось в конце 2021 года.

Сертификация «Северного потока-2» и его ввод в эксплуатацию были приостановлены 23 февраля после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).