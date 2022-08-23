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Президент Польши призвал разобрать «Северный поток-2»

Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северный поток-2»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев призвал разобрать российский экспортный газопровод «Северный поток-2». Его слова приводит РБК.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — отметил Дуда.

«Северный поток-2» должен был стать дополнением к первой нитке одноименного газопровода, проложенного по дну Балтийского моря и доставляющего российский газ в Германию. Его строительство завершилось в конце 2021 года.

Сертификация «Северного потока-2» и его ввод в эксплуатацию были приостановлены 23 февраля после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Платон Щукин
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