Путин призвал снять санкции с «Северного потока-2»

Путин о нехватке газа в Европе: Если приспичило, снимите санкции с «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин призвал снять санкции с достроенного, но так и не запущенного газопровода «Северный поток-2». Об этом он сказал, рассуждая ситуации с нехваткой газа в Европе, передает РИА Новости.

«Если приспичило и тяжело, снимите санкции с "Северного потока-2"», — сказал он.

Ранее Путин говорил, что попытки переложить на Россию вину за энергокризис циничны. «Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток-2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», — отмечал он.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.