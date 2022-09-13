Путин назвал циничными попытки переложить вину за энергокризис на Россию

Путин в беседе с Шольцем подтвердил готовность РФ быть надежным поставщиком энергии

Попытки переложить на Россию вину за энергокризис циничны, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он также подтвердил готовность РФ быть надежным поставщиком энергии. Его слова приводит РИА Новости.

«Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток-2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства назвал Россию надежным поставщиком энергии. По его словам, перебои в работе «Северного потока» вызваны антироссийскими санкциями, которые мешают проводить техническое обслуживание.

4 сентября Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергоносителей. Так, глава немецкого правительства обвинил Москву в нарушении контрактных обязательств по поставкам газа и нефти.

В июне «Газпром» снизил поставки по основному маршруту поставок газа в Европу, газопроводу «Северный поток», до 20 процентов от его пропускной способности. В конце августа экспорт был остановлен на неопределенный срок.