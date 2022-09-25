В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока — 2»

В ФРГ три тысячи человек провели митинг в поддержку запуска «Северного потока — 2»

На севере Германии около трех тысяч человек провели митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, демонстрация в коммуне Лубмин прошла мирно, без нарушений закона и происшествий. При этом организаторы планировали собрать около пяти тысяч демонстрантов, но в митинге приняли участие около трех тысяч человек.

Уточняется, что Лубмине находятся точки выхода на берег двух газопроводов: «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль заявил, что боевые действия России на Украине подорвали доверие между Берлином и Москвой, поэтому ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» исключен.

«Северный поток-2» проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ в феврале 2022 года остановили процесс сертификации трубопровода.