В Германии оценили вероятность ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»

В ФРГ заявили о невозможности запуска «Северного потока-2» из-за утраты доверия к России

Боевые действия России на Украине подорвали доверие между Берлином и Москвой, поэтому ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» исключен. Такую оценку вероятности запуска трубопровода дал премьер-министр Нижней Саксонии, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль, передает Spiegel.

«Утрата доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не возникнет ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России. "Северный поток-2" никогда не заработает», — заявил политик.

По словам Вайля, энергетического партнерства с Россией больше не будет, так как по его мнению Москва уничтожила «самый важный актив в партнерстве: доверие». Политик предупредил, что любой согласный сотрудничать с Россией опасаться быть «обманутым» во второй раз.

«Это сотрудничество безвозвратно разрушено. И Запад оправится быстрее, чем Россия», — заключил он.

Ранее в правительстве Германии заявили, что кабмин ФРГ не изменил позицию по российскому трубопроводу «Северный поток-2», сертификация которого была остановлена в феврале.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации трубопровода.

