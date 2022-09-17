В кабмине ФРГ ответили на вопрос о позиции по «Северному потоку-2»

В кабмине Германии заявили, что не изменили позиции по трубопроводу «Северный поток-2»

Германия не изменила позицию по российскому трубопроводу «Северный поток-2», сертификация которого была остановлена в феврале, что делает невозможной эксплуатацию. Об этом заявили в правительстве страны, сообщает ТАСС.

«Наша позиция неизменна», — ответил на соответствующий вопрос представитель кабмина ФРГ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал снять санкции с достроенного, но так и не запущенного газопровода «Северный поток-2». Об этом он сказал, рассуждая о ситуации с нехваткой газа в Европе.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.