В Германии раскрыли подробности о виновных в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: подрыв «Северных потоков» организовали несколько гражданских с Украины

Взрывы на «Северных потоках» организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины. Об этом сообщает издание Spiegel.

Диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины. По данным издания, их главой и координатором был бывший агент секретной службы Роман Червинский. Имена других участников не разглашаются.

На борту якобы арендованной для закладки заряда парусной яхты «Андромеда» находился командующий солдат-десантник, шкипер и помощник.