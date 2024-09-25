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17:47, 25 сентября 2024Бывший СССР

В Германии раскрыли подробности о виновных в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: подрыв «Северных потоков» организовали несколько гражданских с Украины

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Взрывы на «Северных потоках» организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины. Об этом сообщает издание Spiegel.

Диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины. По данным издания, их главой и координатором был бывший агент секретной службы Роман Червинский. Имена других участников не разглашаются.

На борту якобы арендованной для закладки заряда парусной яхты «Андромеда» находился командующий солдат-десантник, шкипер и помощник.

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      Сергей Болиев
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