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11:43, 12 сентября 2024Мир

Лавров усомнился в версии о подрывах «Северных потоков» дайверами-любителями на лодочке

Лавров: версия о дайверах-любителях на лодочке должна выгородить Киев
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Версия о подрывах газопроводов «Северные потоки» в результате действий «дайверов-любителей на лодочке» должна с точки зрения Запада выгородить Украину и в нее могут поверить только те, кто придерживается такой цели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если кто-то может поверить в эту версию [о подрывах], то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим», — рассказал дипломат.

Лавров также напомнил, что Россия была готова к сотрудничеству по расследованию и направляла соответствующие запросы властям Германии, Дании и Швеции. Однако никакого ответа получено не было.

Ранее Лавров заявил, что Запад оказывает прямую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по территории России. Он также добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.

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      Максим Габриелян
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