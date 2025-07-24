Россия запретила загружать иностранные нефтяные танкеры в своих черноморских портах. Как это повлияет на мировые поставки нефти?

Reuters: Россия запретила загрузку иностранных танкеров в Черном море

Россия временно ограничила иностранным нефтяным танкерам доступ для загрузки в своих ключевых черноморских портах. Запрет на вход в порты на Черном море без разрешения ФСБ фактически остановит экспорт нефти из Казахстана, который в основном осуществляется консорциумом, частично принадлежащим американским энергетическим компаниям. Эта мера может ограничить около двух процентов мировых поставок нефти.

Решение ограничить доступ иностранных танкеров приняли после введения Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении России и усложнения работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в число акционеров которого входят Chevron и ExxonMobil. КТК транспортирует нефть по трубопроводу, по которому поставляется более 80 процентов всего казахстанского нефтяного экспорта, а затем через российский терминал «Южная Озереевка».

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Путин подписал указ о заходе иностранных судов в порты РФ с согласия ФСБ

Ранее в июле также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о заходе иностранных судов в порты РФ с согласия Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ был опубликован на портале правовых актов.

Иностранным судам также требуется разрешение от российских портов на заход. Порядок ужесточен главой государства в соответствии с законом «О военном положении».

Документ поручает ФСБ определить должностных лиц, которые будут согласовывать заходы иностранных судов в порты России, а правительство должно обеспечить реализацию нового порядка.

До этого правила захода судов в российские порты определяло Министерство транспорта, причем особый порядок прибытия иностранных судов применялся только в случае близкого расположения порта к военно-морской базе.

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ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

18 июля стало известно, что постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она указала, что список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

«Мы твердо стоим на своем. ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодня», — подчеркнула глава евродипломатии.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европейский союз уже начал работу над 19-м пакетом экономических санкций против России.

Эффективность санкций Евросоюза против российской нефти сочли сомнительной

При этом агентство Bloomberg писало, что санкции ЕС против топлива, произведенного из российской нефти, вступят в силу не раньше января 2026 года. Отмечается, что очередные рестрикции Брюсселя фактически запрещают один из основных способов обхода санкций в отношении поставок из РФ. Прежде крупные покупатели российской нефти, такие как Индия, могли перерабатывать ее, а затем продавать добытое топливо в Европу.

Как отметила аналитик Rabobank Флоренс Шмит, уточнения о сроках вступления в силу новых санкций дали передышку рынку дизельного топлива.

Агентство Reuters заявило, что последние санкции ЕС в отношении российской нефти, скорее всего, окажут минимальное влияние на поставки этого энергоносителя. При этом аналитики ING не исключают, что рестрикции, которые устанавливают запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из российской нефти, окажут определенное влияние.

Как отметил аналитик из Onyx Capital Group Гарри Чилигуирян, последний пакет санкций ЕС не обязательно изменит нефтяной баланс. Именно поэтому рынок серьезно не реагирует, а Россия очень успешно обходит такие санкции.