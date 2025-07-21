Эффективность санкций Евросоюза против российской нефти сочли сомнительной

Reuters: Санкции ЕС против нефти из РФ окажут минимальное влияние на поставки

Последние санкции Европейского союза в отношении российской нефти, скорее всего, окажут минимальное влияние на поставки этого энергоносителя. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно обратило внимание, что цены на нефть в понедельник немного снизились. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 20 центов, до 69,08 доллара за баррель, а цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 0,1 процента, до 67,28 доллара.

Как отметил аналитик из Onyx Capital Group Гарри Чилигуирян, последний пакет санкций ЕС необязательно изменит нефтяной баланс. Именно поэтому рынок серьезно не реагирует. Россия же очень успешно обходит такие санкции. При этом аналитики ING не исключают, что те рестрикции, которые устанавливают запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из российской нефти, окажут определенное влияние.

Ранее сообщалось, что санкции Европейского союза против топлива, произведенного из российской нефти, вступят в силу не раньше января 2026 года.